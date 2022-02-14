Safiye tecavüzcü Coşkun gibi deyince Müge Anlı lafı yapıştırdı! ATV canlıda Safiye Telli vakası
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Safiye Telli'nin türkücü aşkında ikinci perde vardı. 2 evini ve 700 bin lirasını 15 yaş küçük türkücüye kaptıran Safiye Telli, bir kez daha dolandırıldı. Cüneyt Demiral, bu kez nişanlandıktan 2 gün sonra Safiye'yi 20 bin lira çarptı. Canlı yayında Cüneyt'ten gelen bir yorum Müge Anlı'yı hayli kızdırdı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına Kasım ayında çıkan Safiye Telli kendisinden 15 yaş küçük türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral'a 700 bin lirasını kaptırdığını söylemişti. Cüneyt Demiral'ın babası oğlunun yaptıklarına tepki gösterince türkücü Cüneyt ekrana çıkıp parayı ödeyeceği sözünü vermişti. Hatta canlı yayına bir araba ile nakit parayla gelmişti. Safiye Telli sattığı 2 evi ile parasını alma yoluna girince yayından ayrılmıştı. Safiye Telli 14 Şubat sevgililer gününde bir kez daha Müge Anlı'ya gelince herkes şoke oldu. Safiye Telli yine Cüneyt Demiral'e çarpılmıştı. Canlı yayında Cüneyt'ten gelen 'Nuri Alço gibi kadın' sözleri Müge Anlı'yı kızdırırken, Safiye'nin yaptıkları da şaşkına çevirdi. İşte Safiye Telli'de ikinci perde:
Kasım 2021'de Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınına katılan Safiye Telli kendisinden 15 yaş küçük türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral'e 2 evini satıp yedirmiş ve 700 bin lirasından olmuştu. Cüneyt Demiral sevgili olduğu Safiye'nin evlerini satıp lüks arabalar almış ve lüks mekanlarda yemişti. Cüneyt Demiral canlı yayında ifşa olunca geri adım atmış ve Safiye Telli'nin parasını iade edeceğini söylemişti. Kasım ayındaki yayından parasının bir kısmını alarak ayrılan Safiye Telli, 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü'nde bir kez daha Müge Anlı'ya geldi.
Safiye Telli yayından ayrıldıktan sonra Cüneyt Demiral'in bir kez daha ağına düşmüştü. Cüneyt ile mesajlaşmaya devam etmiş, bir kez daha tatlı sözlerine kanmış ve elindeki parayı yine kaptırmıştı. Cüneyt İstanbul'dan kalkıp onu görmeye Ankara'ya gitmiş, Safiye'de ona romantik bir yemek hazırlamıştı. Cüneyt o ziyarette Safiye Telli'yi yalnız bırakmak istediğini söyleyip onu İstanbul'a taşınmaya ikna etmiş.
20 bin lirayı alıp kaçtı: Cüneyt kendisine aşık olan Safiye'ye 'sen eşyalarını hazırla ben de nakliye aracı ayarlayayım. Ama 20 bin lira para lazım' demiş. Safiye Telli de bu sözlere kanıp hesabından 20 bin lira çekip Cüneyt'e veriyor ve evini toplamaya başlıyor. Cüneyt 'nakliye aracını getireceğim' diyerek evden 20 bin lira ile çıkıyor ve bir daha geri dönmüyor.