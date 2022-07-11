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Safiye Soyman'dan gündeme bomba gibi düşen itiraf! Faik Öztürk hakkında öyle bir şey söyledi ki...

Safiye Soyman'dan gündeme bomba gibi düşen itiraf! Faik Öztürk hakkında öyle bir şey söyledi ki...

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve sempatik tavırlarıyla milyonlarca kişiyi kendine hayran bırakan Safiye Soyman, bu kez de Faik Öztürk hakkında yaptığı açıklama ve itiraflarla gündeme damgasını vuran isimler arasında yerini aldı. Öztürk hakkında söyledikleri gündeme bomba gibi düşerken, duyanlar kulklarına inanamadı. Bakın Safiye Soyman, hayat arkadaşı ile ilgili neler söyledi...

Safiye Soyman'dan gündeme bomba gibi düşen itiraf! Faik Öztürk hakkında öyle bir şey söyledi ki...

Arkadaşı Seda Sayan ile sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve yorumlar ile sık sık gündeme gelen ve konuşulan 61 yaşındaki ünlü şarkıcı Safiye Soyman, bu sefer de yaptığı şok eden itiraf ile gündeme adını yazdırdı. Hayat arkadaşı Fazik Öztürk ile ilgili anlattıkları, duyanları şaşırttı. Bakın Safiye Soyman neler söyledi...

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Safiye Soyman'dan gündeme bomba gibi düşen itiraf! Faik Öztürk hakkında öyle bir şey söyledi ki...

Her dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Safiye Soyman ve Faik Öztürk bayramın birinci günü Bodrum'daydı.

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Safiye Soyman'dan gündeme bomba gibi düşen itiraf! Faik Öztürk hakkında öyle bir şey söyledi ki...

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Safiye Soyman, “Hem sezonun açılış sahnesi hem de bayramın birinci günü hep beraberiz. Buradan herkesin bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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Safiye Soyman'dan gündeme bomba gibi düşen itiraf! Faik Öztürk hakkında öyle bir şey söyledi ki...

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