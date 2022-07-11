Safiye Soyman'dan gündeme bomba gibi düşen itiraf! Faik Öztürk hakkında öyle bir şey söyledi ki...

Arkadaşı Seda Sayan ile sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve yorumlar ile sık sık gündeme gelen ve konuşulan 61 yaşındaki ünlü şarkıcı Safiye Soyman, bu sefer de yaptığı şok eden itiraf ile gündeme adını yazdırdı. Hayat arkadaşı Fazik Öztürk ile ilgili anlattıkları, duyanları şaşırttı. Bakın Safiye Soyman neler söyledi...