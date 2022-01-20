Safiye Soyman ve Faik Öztürk dolandırıcılıktan hakim karşısına çıktı! Skandal iddialar!

BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde şirket kurarak, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan haklarında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin gün adli para cezası istenen Safiye Soyman ve Faik Ersoy (Faik Öztürk) çiftinin yargılandığı davada ilk celse görüldü. İddiaya göre Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, 2016 yılında Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kurdukları SF Müzik Yapım Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. şirketi üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdı. Şirket için yaklaşık 100 bin TL değerinde ürün tedariki için anlaşan Eskişehir’de bir üretim tesisi sahibi vatandaşın şikâyeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame 1. Ağır Cezası Mahkemesince kabul edildi.