Şafak Sezer yolda kaldı yardım istedi

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanlar arasında yer aldı. Sezer, Instagram hesabından 6 saattir araçta mahsur kaldıklarını söyleyerek yardım istedi.

Ünlü oyunca Şafak Sezer, Mahmutbey gişelerine yakın İSTOÇ TEM kavşağında mahsur kaldıklarını söyleyerek yardım istedi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 6 saattir araçta olduklarını söyleyerek "Allah rızası için sesimizi duyurun" diyerek takipçilerine seslendi. Kaldıkları süre boyunca araçların hareket etmediğini söyleyen Sezer, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce kişinin mahsur kaldığını anlattı.