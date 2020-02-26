Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişkisi olan Ece Erken ünlüleri bir bir ifşa etti olay sözler
Ece Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada kendisi hakkında yorum yapanlara öfke kusan Ece Erken, ünlü isimleri tek tek ifşa etti.
Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişki yaşaması ortalığı fena karıştırdı. 15 yıldır Benan Mahmutyazıcıoğlu'yla evli olan ve iki çocuğu bulunan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken, ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından açıklamalar yaptı.
Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında sunuculuk yapan Ece Erken'in ünlü isimleri, yargılarcasına haberler sunması ve yorumlaması bazı ünlüleri harekete geçirdi. Erken'in yasak aşkı dilden dile dolandı ve olumsuz birçok eleştiri yapıldı.
Bu eleştirilere oldukça sinirlenen Ece Erken, sosyal medya hesabını gizliye almadan önce yazdığı bir metinle ünlüleri tek tek ifşa edip, öfke kustu.
İşte Ece Erken'in önce yazıp paylaştığı ardından da sildiği o paylaşım:
''Bir tarafta cinsel organını dünya ile paylaşan cinsiyetinin ne olduğunu bilmediğim biri. Ne gay ne erkek, adlandıramıyorum!''