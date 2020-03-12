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Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşi paylaştı! O görüntüdeki kişi Ece Erken mi?

Ünlü sunucu Ece Erken evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunu itiraf etmişti. Aldatılan eş Benan Mahmutyazıcıoğlu son paylaşımıyla herkesi şoke etti! O görüntüdekiler Ece Erken mi?

Ece Erken hakkındaki yasak aşk iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Erken’in, Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Mahmutyazıcıoğlu bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açmıştı. Benan Mahmutyazıcıoğlu son paylaşımıyla olay oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden Ece Erken hakkında tedbir kararı aldığını duyuran Benan Hanım bir de bir video paylaştı. Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun paylaştığı video herkesi şoke etti. Benan Mahmutyazıcıoğlu paylaşımda şunları yazdı: "Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir."

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