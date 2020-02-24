Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken yasak aşkı ifşa oldu bomba gelişme

Erken'in yasak aşk damgası sosyal medyaya da damga vurdu. Yalnızca magazin kulislerinde değil sosyal medyada bunu konuşmaya başladı. Haber ilk olarak ''Ece Erken ve boşanmış sevgilisi'' olarak yayılsa da ardından gelen iddia ortalığı karıştırdı.