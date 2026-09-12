Şadi Yazıc: Linç edilmekten kurtuldum! İmamoğlu siyasi yasak ve hapis cezası almıştı!

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davada, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı.

Kararın ardından eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, tv100'e davaya konu olan olayın öncesinde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Erdoğan Aktaş ile Eşit programında Şadi Yazıcı'nın açıklamalarını aktararak, Yazıcı'nın davanın nedenine ilişkin şu ifadeleri kullandığını belirtti:

"Mesele sadece siyasi eleştiri değil, linç edilmekten zor kurtuldum! Ben hakarete uğradım, kameramanım ve özel kalem müdürüm darp edildi. Beni korumaya çalışan bazı CHP'lilerin dahi vücutlarında morluklar oluştu. Bana 'hırsız, yolsuz' gibi ağır ifadeler kullanıldı. Ekrem İmamoğlu'nun sözleri hakaret, tahrik ve aşağılama boyutundaydı. Linç edilmekten zor kurtuldum."

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmiş, hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi nedeniyle cezanın alt sınırının 1 yıldan az olmaması talep edilmişti.

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, basit yargılama usulüyle Ekrem İmamoğlu'nun beraatine karar vermişti.

Müşteki Şadi Yazıcı'nın avukatının karara itiraz etmesi üzerine mahkeme duruşma açmış ve İmamoğlu'nun beraatine hükmetmişti

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, genel hükümlere göre duruşma açılarak yapılan yargılamada, sanığın yasa ve yönteme uygun olarak savunmasının tespit edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi nedeniyle İmamoğlu hakkında verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

Bozma kararının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla dosya yeniden Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.