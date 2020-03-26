Sadi Konuk Hastanesi'nde görevli Türk doktor koronavirüse yakalandı!

İSTANBUL Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde görevli Dr. Selçuk Köse, koronavirüse yakalandı. Köse'nin virüsü hastasından kaptığı öğrenildi.

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Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde görevli Dr. Selçuk Köse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü duyuruldu. Selçuk Köse'ye virüsün hastasından bulaştığı ileri sürüldü.

Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde göğüs cerrahı olarak çalışan Dr. Selçuk Köse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor.

Köse için ailesi ve arkadaşları sosyal medyadan bir ilacın bulunması için çağrıda bulundu. Çağrının ardından virüs tedavisinde etkili olduğu öne sürülen 'Favipiravir' adlı ilacın kullanımına başlandı.

'İlaca olumlu tepki vermesi sevindirici'

Köse'nin eski eşi Filiz Gültekin, yaptığı açıklamada, getirilen ilk parti Favipiravir’in Köse’ye de verildiğini söylerken, “Selçuk hep insanlara faydalı olmayı seçti. Kanser hastalarının göğüs sorunlarını gidermek için yoğun mesai harcadı. Mesaisinin ardından konserler vererek organ bağışını destekledi. Yaptığı iyiliklerin karşılığını alıyor. İlaca olumlu tepki vermesi sevindirici” dedi.

NTV: Hastasından bulaştı

NTV'de yayınlanan haberde, Köse'nin virüsü hastasından kaptığı ileri sürüldü.