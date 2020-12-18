Sadettin Teksoy şimdi bakın ne yapıyor bir döneme damga vurmuştu!

Global bir sanal köy: Günümüzde her ne kadar gelişmiş bir teknoloji dünyasında yaşasak da aslında bu gelişen teknoloji bizi sosyal yaşamdan daha da uzaklaştırdı. Medya gurusu olarak anılan Kanadalı iletişim kuramcısı Marshall McLuhan, “Global ya da Küresel Köy” diye adlandırdığı kuramında 21’inci yüzyılda iletişim, sosyal medya gibi teknolojinin ilerleyeceğini, herkesin oturduğu yerden her habere kolay yoldan ulaşabileceğini söylemişti. Bu olayın adeta dünyayı küçük bir toplulukmuşçasına “global bir sanal köy”de yaşatıyor izlenimi vereceği tezini ortaya atmıştı. Bugün yaşadığımız da tam olarak bu...