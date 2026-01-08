BIST 12.077
FENERBAHÇE

Sadettin Saran uçakta futbolculara tek tek sarıldı! Oğuz Aydın'a böyle takıldı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samsunspor galibiyetinin ardından futbolcularına uçakta tek tek sarıldı. Saran'ın, Oğuz Aydın,'ı önce tebrik etti ardından "Sola niye vermiyorsun lan?" diyerek takıldı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Süper Kupası yarı finalinde Samsunspor’u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli takımın futbolcularıyla maç sonrası bir araya geldi.

Karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönüş için uçağa binen futbolcularla tek tek görüşen Saran, oyuncuları tebrik ederek tokalaştı.

Uçağın içinde yaşanan samimi anlar dikkat çekerken, Sadettin Saran’ın genç futbolcu Oğuz Aydın ile yaptığı diyalog gündem oldu.

Futbolcuların performansını değerlendiren Saran, Oğuz Aydın’a esprili bir dille takılarak, “Aferin Oğuz, iyi oynadın. Sola niye vermiyorsun lan?” ifadelerini kullandı. Oğuz Aydın ise bu sözlere, “Vurmak istedim” yanıtını verdi.

