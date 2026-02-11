BIST 13.843
Sadettin Saran düğmeye bastı! Fenerbahçe’de Tedesco sürprizi

Fenerbahçe yönetimi, başarılı performansıyla dikkat çeken Domenico Tedesco'ya sezon bitmeden yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de moraller yükseldi. Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle gelen galibiyet sonrası sarı-lacivertliler zirve yarışında puan farkını yeniden 3'e indirdi.

"MAAŞALLAH" YORUMU GÜNDEM OLMUŞTU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında ligdeki ilk 21 maçında yenilgi yüzü görmeyen takımının performansı hakkında yöneltilen soruya "Maaşallah" yanıtını vermişti. Bu sözler kısa sürede gündem olmuştu.

YÖNETİM KARARINI VERDİ

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, başarılı teknik adamla yola devam etme kararı aldı. Haberde, Sadettin Saran ile Domenico Tedesco'nun konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

YENİ SÖZLEŞME PLANI

Sarı-lacivertli ekiple mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan ve yıllık 4 milyon Euro kazanan 40 yaşındaki İtalyan teknik direktör için aynı ücret üzerinden 3 yıllık yeni kontrat planlandığı öne sürüldü. Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 31 maçta 2.13 puan ortalaması yakalayarak kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor.

