Sadettin Saran çılgına döndü! Hakemlere sert tepki

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samsunspor maçının ardından açıklamalar yaptı. Hakemlerin yönetimini eleştiren Saran, "Hakemlere değinmek istiyorum. Dün de bugün de hep beraber izledik. Görüyorsunuz. Biz adil rekabet istiyoruz. Adil rekabet ortamı istiyoruz. Bu maalesef yaratılamıyor. Korkarım bu gidişle biz kendi üstümüze düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmiyoruz, yedirmeyeceğiz.'' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'in 25. haftasında kazanılan Samsunspor maçının ardından konuştu.

''FUTBOLDAN MEMNUN MUYUZ, DEĞİLİZ''

Sadettin Saran, "Futboldan memnun muyuz? Çok değiliz. Bunu da kendi aramızda masaya yatıracağız. Mücadeleden, mücadele ruhundan, son dakikaya kadar pes etmemeden bu konuda gurur duyuyoruz. Başından beri böyle takım yaratmak istedik. Taraftarımıza da seslenmek istiyorum. Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. 90 dakika desteğe ihtiyacımız var. Aksi takdirde şampiyon olamayız." dedi.

"DÜN DE BUGÜN DE HEP BERABER İZLEDİK''

Hakemlere tepkisini gösteren Sadettin Saran, "Hakemlere değinmek istiyorum. Dün de bugün de hep beraber izledik. Görüyorsunuz. Biz adil rekabet istiyoruz. Adil rekabet ortamı istiyoruz. Bu maalesef yaratılamıyor. Korkarım bu gidişle biz kendi üstümüze düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmiyoruz, yedirmeyeceğiz, yedirmemek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da... Korkarım ki bu böyle devam ederse sene sonuna maç yönetecek hakem kalmayacak!" ifadelerini kullandı.

''ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ''

Sözlerine devam eden Saran, "Oyuncularıma güveniyorum. Mücadele ruhuna güveniyorum. Şampiyon olacağımıza hep beraber inanıyoruz. Taraftarımız son saniyeye kadar hep destek full destek! Fenerbahçe aleyhine son 3 haftada çok fazla hata yapıldı." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından konuşan Sadettin Saran, "Söyledim. Dün de bugün de... Onlardan rahatsızız. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz!" yorumunu yaptı.

