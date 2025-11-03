BIST 11.060
Sadece Kasım’da Değil, Her Ay Şahane Fiyatlar idefix’te!

idefix’te Kasım ayı şahane indirimlerle başladı! Türkiye’nin yerli ve milli pazaryeri idefix, Kasım ayında da tüketicilere kazançlı alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor.

Bu yıl da Şahane Kasım dönemine özel kampanyalarıyla öne çıkan idefix, avantajlı fiyatlarıyla tüketicilere kazançlı alışveriş fırsatları sunuyor. Saat ve takıdan kozmetik ve kişisel bakıma, ayakkabı ve çantadan teknolojiye kadar geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Yeni sezon trendlerini keşfetmek, ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla tamamlamak isteyen kullanıcılar idefix’te hem güvenli hem de kazançlı alışverişin keyfini çıkarıyor. Üstelik Şahane Kasım’a özel fırsatlarla birçok üründe devam eden indirimlerle sepetler her zamankinden daha çok dolacak.

idefix, sadece Kasım’da değil, yılın her ayında sunduğu avantajlı fiyatlar milyonlarca ürün seçeneğiyle kullanıcılarına “her ay şahane” alışveriş deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

idefix’in Şahane Kasım indirimleri Kasım sonuna kadar idefix.com ve idefix mobil uygulaması üzerinden kullanıcılarla buluşuyor. Şahane Kasım fırsatlarını kaçırmamak için idefix’i yakından takip edebilirsiniz.

