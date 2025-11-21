Sadece İstanbul'da 60 TL'yi geçmedi! Motorin fiyatının en çok arttığı illere bakın

Petrol ve dolardaki yükselişle birlikte beklenen büyük motorin zammı pompaya yansıdı. Hafta başında 2.5 lira olması beklenen motorin zammı, petrol fiyatlarında yaşanan son dakika düşüşü ile birlikte 1 lira 85 kuruş olarak gerçekleşti. Zam oranı 2 liranın altında kalsa da litre fiyatlarında kritik eşik aşıldı ve 60'lı rakamlar görüldü. Bazı illerde ise zam sonrası motorinin litre fiyatı 61 lirayı aşıp 62 lira eşiğine dayandı. Sadece İstanbul'da henüz 60'lı rakama geçilmedi. İşte 21 Kasım itibariyle motorinin İstanbul'dan Van'a illerdeki litre fiyatı: