Sadece İstanbul'da 60 TL'yi geçmedi! Motorin fiyatının en çok arttığı illere bakın
Motorin zammı gece pompaya yansıdı ve 21 Kasım 2025 itibariyle hiç görmediğimiz rakamlar tabelaya yansıdı. Motorinin litresinde 50'li rakamlara veda edilirken 60 TL'yi rakamlara geçildi. Motorine gelen son zammın 2.5 lira olacağı söylenmişti son dakikada petroldeki gerileme ile zam oranı 2 liranın altında kaldı. Buna rağmen bir çok ilde motorinin litresi 60-61 liranın üstüne çıktı. İşte il il motorinin litre fiyatı:
Petrol ve dolardaki yükselişle birlikte beklenen büyük motorin zammı pompaya yansıdı. Hafta başında 2.5 lira olması beklenen motorin zammı, petrol fiyatlarında yaşanan son dakika düşüşü ile birlikte 1 lira 85 kuruş olarak gerçekleşti. Zam oranı 2 liranın altında kalsa da litre fiyatlarında kritik eşik aşıldı ve 60'lı rakamlar görüldü. Bazı illerde ise zam sonrası motorinin litre fiyatı 61 lirayı aşıp 62 lira eşiğine dayandı. Sadece İstanbul'da henüz 60'lı rakama geçilmedi. İşte 21 Kasım itibariyle motorinin İstanbul'dan Van'a illerdeki litre fiyatı:
BİR DEPO 1.384 LİRASI VERGİ
Motorinin litre fiyatına gelen 1 lira 85 kuruş zamla birlikte 60'lı rakamlara geçiş yapılırken, depoda ödenen vergi miktarı da arttı. Motorinin litre fiyatının 23,06 TL’si vergilerden (ÖTV+KDV) oluşuyor. Yeni zamla birlikte 60 litrelik bir aracın deposu 3 bin 628 liraya dolacak. Bu rakaman 2.244 TL'si motorin fiyatı, 1.384 lirası ise vergi.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR ZAMLI MOTORİN FİYATLARI
21 Kasım 2025 tarihi ile Türkiye'de motorin litre fiyatında hiç görülmedik rakamlar pompaya yansıdı. İşte 1 lira 85 kuruşluk zam sonrası motorinin illerdeki yeni fiyatı:
İstanbul Avrupa yakası motorin fiyatı : 59.47 TL
İstanbul Anadolu yakası motorin fiyatı : 59.32 TL
Ankara motorin fiyatı : 60.50 TL
İzmir motorin fiyatı : 60.84 TL
Son zamla birlikte motorinin fiyatının en yüksek olduğu il Hakkari oldu. Motorinin litre fiyatı bu ilimizde 62 lira eşiğine dayandı. Motorinin litre fiyatının en çok arttığı iller şöyle:
Hakkari - 61,70
Erzurum - 61,30
Ağrı - 61,54
Van - 61,63
Kars - 61,28
Erzincan - 61,23