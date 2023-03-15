Sadece İstanbul değil 10 ili fena sarsacak! En riskli ilçeler Avcılar ve Esenyurt

“İstanbul’daki bina stoğunun önemli bir bölümü, kullanılan ve modern deprem yönetmelikleri sınıfında değerlendirilen 2007 ve 2018 deprem yönetmeliklerinin tanımladığı koşulları sağlamamaktadır. Dolayısıyla depremlerde hasar alma riskleri çok yüksek görülmektedir. İstanbul genelinde mevcut 1 milyon 165 bin 526 binadan yaklaşık yüzde 70’i 2000 yılı ve öncesinde inşa edilmiştir. Bina stokunun yaklaşık yüzde 23’lük bölümü, 1980 yılı ve öncesince inşa edilen binalardan oluşmaktadır.”