Sadece İstanbul değil 10 ili fena sarsacak! En riskli ilçeler Avcılar ve Esenyurt
İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün raporuna göre, kentteki 1 milyon 165 bin 526 yapının yüzde 30’u 2000’den sonra yapıldı. Ancak bunların da önemli bölümü 2007 ve 2018 deprem yönetmeliklerinin tanımladığı koşullara uygun değil.
İstanbul’da deprem başta olmak üzere olası afetlere yönelik müdahale ve önlemlere ilişkin en önemli çalışma İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2021’de tamamlanan İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) oluşturuyor.
Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, 7 ve üzeri olası büyük Marmara Depremi’nin yapacağı yıkıcı etkilere yer verilen planda İstanbul’da riskli alanların büyük bölümünün Avrupa yakasında yer aldığının altı çiziliyor. Planda “İlimizdeki toplam yapı stoğu 1.165.526 olup bu yapıların yüzde 23’ü 1980 yılı öncesi, yüzde 47’si 1980-2000 yılı arası, yüzde 30’u ise 2000 yılı sonrasıdır” bilgisi verilerek şöyle devam ediliyor:
“İstanbul’daki bina stoğunun önemli bir bölümü, kullanılan ve modern deprem yönetmelikleri sınıfında değerlendirilen 2007 ve 2018 deprem yönetmeliklerinin tanımladığı koşulları sağlamamaktadır. Dolayısıyla depremlerde hasar alma riskleri çok yüksek görülmektedir. İstanbul genelinde mevcut 1 milyon 165 bin 526 binadan yaklaşık yüzde 70’i 2000 yılı ve öncesinde inşa edilmiştir. Bina stokunun yaklaşık yüzde 23’lük bölümü, 1980 yılı ve öncesince inşa edilen binalardan oluşmaktadır.”
En riskli ilçe Avcılar
Avcılar’a özellikle dikkat çekilen planlamada şu uyarılar sıralanıyor: “Avcılar, yerel zemin koşullarının olumsuzluğu ve mevcut yapı stoğunun da modern yönetmeliklere uygun olmayışı sebebi ile risk derecesinin en yüksek olduğu ilçelerden biridir. Marmara Denizi kıyı şeridindeki diğer ilçelerde de benzer durum görülmektedir.