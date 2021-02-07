'Sadece hayret ettim' dedi! Metin Hara Adriana Lima sonrası ilk kez konuştu
Metin Hara, Brezilyalı Model Adriana Lima ile yaşadığı ilişki ve ayrılıkları hakkında da ilk kez konuştu.
Her perşembe ünlü isimlerin katıldığı "Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular" programının bu haftaki konuğu, bir dönem magazin gündeminden düşmeyen yazar Metin Hara oldu. Instagram canlı yayınında iş ve özel hayatına dair soruları yanıtlayan Metin Hara, Brezilyalı model Adriana Lima ile ayrılığı hakkında ilk kez konuştu.
Yeni kitabının heyecanını yaşadığını dile getiren Metin Hara, "Çok romantik, çok masum. Yetişkinlere özel masal gibi. 5,5 yıllık emeğimin sonucunda bugün kitabı teslim ettim. Bir ay içerisinde çıkacağını tahmin ediyorum. Bu sefer teknikler, meditasyonlar vermek yerine insanları masalsı bir hikayeye sokacağım" dedi.
38 yaşındaki yazar, dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile ilişkisi boyunca ve ilişkisi bittiğinde magazin basınının istediklerini bulamayınca skandallar yarattığını savundu.
Metin Hara, "Magazinin anlattığı gibi bir durum hiçbir zaman yaşanmadı. Söylendiği gibi yıkılmadım, zaten yıkılacak bir durum da yoktu." dedi.