'Sadece hayret ettim' dedi! Metin Hara Adriana Lima sonrası ilk kez konuştu

Her perşembe ünlü isimlerin katıldığı "Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular" programının bu haftaki konuğu, bir dönem magazin gündeminden düşmeyen yazar Metin Hara oldu. Instagram canlı yayınında iş ve özel hayatına dair soruları yanıtlayan Metin Hara, Brezilyalı model Adriana Lima ile ayrılığı hakkında ilk kez konuştu.