Sadece Antalya'da yetişiyor vitamin deposu ama futbol topu diye oynanıyor
TÜRKİYE'de sadece Antalya'da yetişen ancak Çin greyfurdu olarak bilinen pomelo, olgunlaştığında 2 kilo ağırlığa ulaşıyor ve yüksek oranda C vitamini içeriyor.
Türkiye'de çok az düzeyde üretimi olduğu için satışı yapılamayan pomelo meyvesi, tam olgunluğa ulaştığında dış kabuğu sararıyor ve içi kırmızı ve sulu oluyor. Çiftçilerin de pomeloya ilgisi yavaş yavaş artıyor.
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (BATEM), 'Çin greyfurdu' olarak da adlandırılan, olgunlaştığında her biri 2 kiloya yakın ağırlığa ulaşan 'pomelo' meyvesini yetiştiriyor. BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, ürünün birkaç yıl içinde iç pazarda yerini alacağını söylüyor.
Abdullah Ünlü, İngilizcede 'şadok' olarak da adlandırılan pomelo meyvelerinin çapının 15-20 santimetreyi bulabildiğini, küçük bir topu anımsattığını belirtti. Pomelonun şeklinin ve büyüklüğünün turunçgiller arasında en ayırt edici özelliği olduğunu aktaran Abdullah Ünlü, şöyle konuştu:
Kalın bir kabuğu var
"Pomelo tat olarak tatlı greyfurt meyvesine benzer. Zaten greyfurt portakal ile pomelonun doğal bir melezi. Bununla birlikte pomelo, sadece greyfurt değil, bilinen turunçgillerin atası, anası diyebiliriz. Zira portakalın pomelo ile mandalinanın melezi olduğu sanılmaktadır. Kalın bir kabuğa sahip.