Sadece Antalya'da yetişiyor vitamin deposu ama futbol topu diye oynanıyor

Kalın bir kabuğu var

"Pomelo tat olarak tatlı greyfurt meyvesine benzer. Zaten greyfurt portakal ile pomelonun doğal bir melezi. Bununla birlikte pomelo, sadece greyfurt değil, bilinen turunçgillerin atası, anası diyebiliriz. Zira portakalın pomelo ile mandalinanın melezi olduğu sanılmaktadır. Kalın bir kabuğa sahip.