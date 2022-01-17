Sadece 3 tane üretilecek! Dünyanın en pahalı otomobilinin fiyatını duyan inanamadı: Özellikleri şaşırttı
Lüks otomotiv devi Rolls-Royce'un, 'Dünyanın en pahalı otomobili' unvanını elinde bulunduran özel üretim aracı Boat Tail modelinin ikincisi için tanıtım tarihi belli oldu
İngiliz lüks araç üretici Rolls-Royce 'Dünyanın en pahalı otomobili' olan özel yapım aracı Boat Tail'in ikincisinin geliş tarihi duyuruldu.
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Sadece üç adet üretilecek olan modelin ikincisi İtalya'daki como Gölü kıyısında düzenlenecek olan 2022 Villa d'Este etkinliğinde sergilenecek.
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Gösterişli etkinlik, 20-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
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Özel olarak tasarlanan modeller birbirinden çok farklı olmasa da ufak değişiklikler bekleniyor.
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