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Sadece 3 tane üretilecek! Dünyanın en pahalı otomobilinin fiyatını duyan inanamadı: Özellikleri şaşırttı

Sadece 3 tane üretilecek! Dünyanın en pahalı otomobilinin fiyatını duyan inanamadı: Özellikleri şaşırttı

Lüks otomotiv devi Rolls-Royce'un, 'Dünyanın en pahalı otomobili' unvanını elinde bulunduran özel üretim aracı Boat Tail modelinin ikincisi için tanıtım tarihi belli oldu

Sadece 3 tane üretilecek! Dünyanın en pahalı otomobilinin fiyatını duyan inanamadı: Özellikleri şaşırttı

İngiliz lüks araç üretici Rolls-Royce  'Dünyanın en pahalı otomobili' olan özel yapım aracı Boat Tail'in ikincisinin geliş tarihi duyuruldu.

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Sadece 3 tane üretilecek! Dünyanın en pahalı otomobilinin fiyatını duyan inanamadı: Özellikleri şaşırttı

Sadece üç adet üretilecek olan modelin ikincisi İtalya'daki como Gölü kıyısında düzenlenecek olan 2022 Villa d'Este etkinliğinde sergilenecek.

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Sadece 3 tane üretilecek! Dünyanın en pahalı otomobilinin fiyatını duyan inanamadı: Özellikleri şaşırttı

Gösterişli etkinlik, 20-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

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Sadece 3 tane üretilecek! Dünyanın en pahalı otomobilinin fiyatını duyan inanamadı: Özellikleri şaşırttı

Özel olarak tasarlanan modeller birbirinden çok farklı olmasa da ufak değişiklikler bekleniyor. 

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