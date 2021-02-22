Sadece 3 kişide var! Kırıkkale'de hobi olarak başladı fiyatı cep yakıyor
KIRIKKALE'de 33 yaşındaki Selahattin Yöndemli hobi olarak 'Ayam Cemani' yetiştiriciliğine başladı. Yöndemli'nin hayvanlarını gören hayrete düştü.
Endonezya menşeli "Ayam Cemani" cinsi horoz ve tavuklar, renkleriyle ilgi çekmeye ve gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam ediyor. İç organları bile kömür karası tavuklar, "beyaz et" sözünü ortadan kaldırıyor.
Eti, tüyü, ibibiği, ağız içi, ayakları ve tüyleri kömür karası olan Türkiye'de sayıları az olan "Ayam Cemani" cinsi tavuk ve horozun fiyatı dudak uçuklatıyor
Kümesteki diğer hayvanların yanında ‘Ayam Cemani’ ırkında bir de beyaz tüylü horoz yetiştiriliyor. Dışı beyaz içi siyah olan bu horoz ise nadir bulunuyor.
Kırıkkale'nin Hacılar Beldesi'nde yaşayan Kadir Yöndemli, oğlu Selahattin ile birlikte hobi olarak 11 çeşit ırktan oluşan 170 tane tavuk yetiştiriyor.