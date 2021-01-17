Sadece 3-4 kişi bu işi yapıyor! Kırşehir'de 26 yıl önce başladı paraya para demiyor

Sözlerinin devamında Gedikaslan "Bu hayvanlarından yumurtasından yavru, etinden ve derisinden istifade ediliyor. Ancak biz sadece damızlık olarak üretim yapıyoruz. Şuanda elimizde 14 tane deve kuşu var. Tabi bu rakam sürekli değişiyor." ifadelerini kullandı.