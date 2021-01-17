Sadece 3-4 kişi bu işi yapıyor! Kırşehir'de 26 yıl önce başladı paraya para demiyor
KIRŞEHİR'de yaşayan 70 yaşındaki Hacı Gedikaslan, Türkiye'de sadece 3-4 kişinin yaptığı işi yaparak paraya para demiyor.
Kaman ilçesi Çağırkan Köyü'nde yaşayan Hacı Gedikaslan, 26 yıl önce Güney Afrika'dan 10 tane deve kuşu getirtti. Deve kuşları için çiftlik kuran Gedikaslan, o dönemde yetiştiriciliğe başladı.
70 yaşındaki Gedikaslan, o günden bu yana yetiştirdiği deve kuşlarını iç piyasaya satıyor.
Talep nedeniyle memnun olduğunu belirten 3 çocuk babası Gedikaslan, "Biz bu hayvanları 1995 yılında Güney Afrika'dan ithal ettik. O zamandan buyana devam ediyoruz. Şuanda damızlık yavru olarak üretmeye çalışıyoruz." dedi.
Sözlerinin devamında Gedikaslan "Bu hayvanlarından yumurtasından yavru, etinden ve derisinden istifade ediliyor. Ancak biz sadece damızlık olarak üretim yapıyoruz. Şuanda elimizde 14 tane deve kuşu var. Tabi bu rakam sürekli değişiyor." ifadelerini kullandı.