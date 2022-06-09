Sadece 2 oğlu var sanılan Cüneyt Arkın'ın yılları sonra ortaya çıkan kızı şok etti!
Usta oyuncu ve üstad Cüneyt Arkın'ın herkes tarafından bilinen 2 oğlunun yanı sıra bir de kızı ve hatta kızından torunu olduğu ortaya çıktı. Kimsenin tanımadığı kızını görenler hayrete düştü. İşte Cüneyt Arkın'ın herkesten sır gibi sakladığı, kimseye söylemediği, yıllar sonra ortaya çıkan Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı...
Duayen usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın bilinen iki oğlunun yanı sıra bilinmeyen, sır gibi sakladığı bir kızı orduğu yakın zamanda orataya çıktı. Hatta sadece kızı değil, kızından bir torunu bile var! İşte görenleri hayrete düşüren kızı Filiz Canlı...
Cüneyt Arkın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken hala Fahrettin Cüreklibatır adıyla biliniyordu.
Arkın, sınıf arkadaşı Güler Mocan'a aşık oldu ve ikili çok zaman geçmeden evlendi. 1966 yılında kızları Filiz dünyaya geldikten sonra kısa süreliğine de olsa her şey yolundaydı.
Cüneyt Arkın, memleketi Eskişehir'de askerliğini yaparken o sırada 1963'te Şafak Bekçileri filmini yöneten Halit Refiğ'in dikkatini çekmeyi başardı.