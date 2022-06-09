Sadece 2 oğlu var sanılan Cüneyt Arkın'ın yılları sonra ortaya çıkan kızı şok etti!

Duayen usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın bilinen iki oğlunun yanı sıra bilinmeyen, sır gibi sakladığı bir kızı orduğu yakın zamanda orataya çıktı. Hatta sadece kızı değil, kızından bir torunu bile var! İşte görenleri hayrete düşüren kızı Filiz Canlı...