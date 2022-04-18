Sadece 15 gün açıyor bu çiçeği koparmanın cezası kallavi! Hz. Meryem ağlayınca bitmiş

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yüksek rakımlı bölgelerde yetişen ve çok nadide bir tür olan 'ters laleler' açmaya başladı. Bölge halkı bu çiçeğe "Ağlayan Gelin" ile "Hüzün Çiçeği" isimlerini takmış. Ters laleler endemik bitki türleri arasında en muhteşem olanlardan biri. Türkiye'de koruma altında olan ters laleleri koparmak kesinlikle yasak. Koparmanın cezası da kallavi...