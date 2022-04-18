Sadece 15 gün açıyor bu çiçeği koparmanın cezası kallavi! Hz. Meryem ağlayınca bitmiş
TÜRKİYE'nin eşsiz endemik bitki türlerinden biri olan ters laleler ortaya çıktı. Yöre halkı bu çiçeğe 'ağlayan gelin' ismini vermiş. Çok nadide bir tür olan ters laleleri koparmanın cezası ise bir araba parası ediyor.
Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yüksek rakımlı bölgelerde yetişen ve çok nadide bir tür olan 'ters laleler' açmaya başladı. Bölge halkı bu çiçeğe "Ağlayan Gelin" ile "Hüzün Çiçeği" isimlerini takmış. Ters laleler endemik bitki türleri arasında en muhteşem olanlardan biri. Türkiye'de koruma altında olan ters laleleri koparmak kesinlikle yasak. Koparmanın cezası da kallavi...
Karların erimeye başlamasıyla birlikte dağlık bölgelerde yetişen ve halk arasında ''Ağlayan Gelin'' ve "Hüzün Çiçeği" adı verilen ters laleler, Elazığ'ın Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde tabloları aratmayan görüntüler oluşturdu.
Halk arasında sevdiğine kavuşamadığı için ağlayan gelini temsil eden ters lalelerin görsel şöleni yaklaşık 2 hafta sürüyor. İlkbahar mevsiminde kısa süreli çiçek açan ters laleler, dağlık bölgelerin yanı sıra, ilçeye bağlı yüksek rakımlı köylerde yaşayanlar tarafından bahçelere ekilerek nesli tükenmesin diye koruma altına alınıyor.
Ters laleler Elazığ'ın yanı sıra Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş'ta görülüyor.