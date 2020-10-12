Sadece 12 gün görebilmişti İbrahim Erkal'ın kızı büyüdü! İşte son hali

Bir döneme söylediği şarkılarla damgasını vuran İbrahim Erkal 12 Nisan 20172de evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybetti ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Erkal bir süre yoğun bakımda kalmıştı.