Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere'den takdirlik hamle tüm borçları kapattı
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'de başrol oynayan Cansu Dere, yaptığı bağışla gönüllere taht kurdu.
Sadakatsiz dizisindeki Asya rolüyle her hafta övgüler alan Cansu Dere, bu kez bu kez övgüleri oyunculuğuyla değil yaptığı bağış ile topladı. Her Çarşamba akşamı Sadakatsiz'deki Asya rolüyle sosyal medyaya damga vuran Dere, bu kez gönüllere taht kurdu.
Cansu Dere, hayvanlar için yaptığı bağışla büyük takdir topladı. Dere, sokak hayvanlarının veteriner masraflarını üstlenirken gönüllülerin oluşturduğu iki kliniğin borcunu sildi.
'Kurtaranev' ve 'orman beslemesi' isimli iki Instagram hesabı, Cansu Dere'ye bu bağışından dolayı teşekkür etti. Yapılan paylaşımda ''Kurtaran Ev çocukları için yaptığınız destek için çook teşekkür ederiz. İyi ki varsınız'' ifadelerine yer verildi.
Cansu Dere: 14 Ekim 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yunanistan göçmeni bir aileden gelen Cansu Dere’nin bir erkek kardeşi bulunmaktadır.