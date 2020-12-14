Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere'den takdirlik hamle tüm borçları kapattı

Sadakatsiz dizisindeki Asya rolüyle her hafta övgüler alan Cansu Dere, bu kez bu kez övgüleri oyunculuğuyla değil yaptığı bağış ile topladı. Her Çarşamba akşamı Sadakatsiz'deki Asya rolüyle sosyal medyaya damga vuran Dere, bu kez gönüllere taht kurdu.