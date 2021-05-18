Sadakatsiz'in yeni bölümüne Burak Sergen bakın nasıl katılacak son sağlık durumu
Burak Sergen, Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde yer alacak. Koronavirüse yakalandığı için 1 aydır hastanede yatan Sergen, yoğun bakımdan normal odaya alındı.
Kanal D'nin sevilen dizisinde Haluk karakterini oynayan Burak Sergen, geçtiğimiz ay evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan Sergen, yoğun bakımda entübe şekilde 1 ay tedavi gördü. Geçtiğimiz hafta ise entübe olmaktan çıktı.
Şimdilerde sağlığı günden güne daha da iyiye giden Burak Sergen, yoğun bakımdan da çıkarıldı. Normal oldaya alınan Sergen, Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde bile yer aldı.
Yarın Kanal D ekranlarında yayımlanacak olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde Burak Sergen, videoyla görüntülü bir şekilde ailesiyle konuşacak.
Sergen’in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi:
''Artık kovid bölümü olmayan normal odadayız. Durumu iyi ama vücudunda kovidin bıraktığı sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor ama durumu iyi.''