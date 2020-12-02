Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'tan 'deşifre' itirafı: Amacıma ulaştım
Kanal D'nin dizisi Sadakatsiz'de aldatan bir eşi oynayan Caner Cindoruk, açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Çarşamba akşamları herkesi televizyon ekranlarına kilitleyen dizi Sadakatsiz oldu. Dizide Cansu Dere ile beraber başrol oynayan Caner Cindoruk, karısını aldatan bir eş olan Volkan'a hayat veriyor. Başarılı performansıyla takdir toplayan Cindoruk, bir dergiye verdiği röportajda, canlandırdığı yeni karakterle ilgili konuştu.
Sadakatsiz dizisinde aldatan erkekleri deşifre ettiğini söyleyen Caner Cindoruk, şöyle konuştu:
"Eşini aldatan, ailesine ve çevresine zarar veren biri haklı olamaz. Volkan gibi birçok erkek var. Görünüşte iyi bir baba, eş ve arkadaş. Ama iki kişiyi seveceğine inanıyor.''
''Seyirciyi rahatsız eden yer tam burası. İnsanın biriyle birlikteyken, başkasına aşık olması anlaşılabilir. Ama bu aşkın peşinden gidecekse; diğer ilişkisini bitirmesi gerekir.''
''Rolümle iyi gibi görünen bu tip erkekleri deşifre etmek istedim. Sanırım amacına ulaştı."