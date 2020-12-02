Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'tan 'deşifre' itirafı: Amacıma ulaştım

Sadakatsiz dizisinde aldatan erkekleri deşifre ettiğini söyleyen Caner Cindoruk, şöyle konuştu:

"Eşini aldatan, ailesine ve çevresine zarar veren biri haklı olamaz. Volkan gibi birçok erkek var. Görünüşte iyi bir baba, eş ve arkadaş. Ama iki kişiyi seveceğine inanıyor.''