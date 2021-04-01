Sadakatsiz'in orijinalinde bakın neler oluyor Melis Sezen ayrılacak mı Twitter yıkıldı

Sadakatsiz dizisi dün akşam Kanal D ekranlarında yayımlanan yeni bölümüyle yine fırtınalar estirdi. Melis Sezen'in hayat verdiği Derin karakteri ise diziyi izleyen herkesin merak konusu haline geldi. Derin'in ortadan kaybolmasının ardından detaylı bir inceleme başladı.