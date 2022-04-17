Sadakatsiz'in Nil'i sevgilisi ile ilk kez yakalandı! Nazlı Bulum'un utangaç halleri

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Nazlı Bulum, Kanal D'de ekranlara gelen ve çarşamba akşamlarının en çok konuşulan yapımı olan 'Sadakatsiz' dizisi ile geniş kitlelerce tanındı. 30 yaşındaki oyuncu, önceki gün sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.