Sadakatsiz'in Nil'i sevgilisi ile ilk kez yakalandı! Nazlı Bulum'un utangaç halleri
Her çarşamba günü Kanal D ekranlarına damga vuran dizi Sadakatsiz'in yıldızı parlayan ve Nil karakterine hayat veren Nazlı Bulum, sevgilisi ile ilk kez yakalandı.
Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Nazlı Bulum, Kanal D'de ekranlara gelen ve çarşamba akşamlarının en çok konuşulan yapımı olan 'Sadakatsiz' dizisi ile geniş kitlelerce tanındı. 30 yaşındaki oyuncu, önceki gün sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.
Başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin yer aldığı, Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'de 'Nil' karakterine hayat veren Nazlı Bulum, birçok sinema filminin kurgusunu yapan sevgilisi Doruk Kaya ile objektiflere yansıdı.
Utangaç aşıklar: City's Nişantaşı'nda gerçekleşen İKSV'de film gösterimlerini takip etmek için önceki gün AVM'ye gelen sevgililerin, kameralar karşısında utangaç tavırları dikkat çekti.
Çarşamba günleri Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Sadakatsiz Nil karakteri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Peki, Nazlı Bulum kimdir? Sadakatsiz Nil kimdir? Nazlı Bulum kaç yaşında ve nereli?