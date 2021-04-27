Sadakatsiz'in Haluk'u yoğun bakımdaki Burak Sergen'in nişanlısından üzen paylaşım
Kanal D ekranlarındaki Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Burak Sergen, koronavirüs nedeniyle hala yoğun bakımda tedavi görüyor. Nişanlısı Nihan Ünsal'dan ise üzen bir paylaşım geldi.
Cansu Dere, Caner Cindoruk, Gözde Seda Altuner, Melis Sezen gibi birbirinden ünlü isimlerinden yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Haluk'u canlandıran Burak Sergen, geçtiğimiz haftalarda evinde rahatsızlandı. Aniden hastaneye kaldırılan Sergen'in mutasyonlu virüse yakalandığı ortaya çıktı.
Solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon oluşan Burak Sergen, yoğun bakımda tedavi altına alındı ve entübe edildi. Geçtiğimiz hafta Sergen'in eski eşi Işıl Sergen, sağlık durumu hakkında şu bilgiyi verdi:
"Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir."
Burak Sergen'in hastalanmasıyla beraber üzüntüye boğulan nişanlısı ise zor günleri takipçileriyle paylaştı. Ünsal, artık eski hayatlarını geri istediğini belirten bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşım yapan Nihan Ünsal, "Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasın ait olan. Ya da paralel evrendeki ben'in hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum" sözlerine yer verdi.