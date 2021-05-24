Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen taburcu oldu korona yüzünden yoğun bakımdaydı
45 gündür koronavirüsle mücadele eden Burak Sergen, hastaneden taburcu edildi. Sergen, kısa bir açıklama da yaptı.
Kanal D'deki Sadakatsiz dizisinde Haluk'u oynayan Burak Sergen'den iyi haber geldi. Başarılı oyuncu, 45 gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Mutasyonlu koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan oyuncu, bir ay entübe şekilde yoğun bakımda kaldı.
Geçtiğimiz hafta entübe olmaktan çıktı ardından da yoğun bakımda çıkarıldı. Bugün ise hastaneden taburcu oldu. Koronavirüsü atlatan oyuncu, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
Burak Sergen, hastane çıkışı "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. 12 günlük bir uyuma sürem vardı, hiç hatırlamıyorum 12 gün sonra kalktım" açıklamasını yaptı.
Burak Sergen'in doktoru ise ''Evde rehabilitasyon süremiz olacak. Tabi kontrol ve takiplerim devam edecek. Biz yine hastamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz'' dedi.