Sadakatsiz'in genç güzeli Nazlı Bulum'u hiç böyle görmediniz! Bu pozları görenleri şaşırttı

İlk bölümü 7 Ekim'de Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz kısa sürede en çok konuşulan dizilerden biri olmayı başardı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruklu, Melis Sezen'in paylaştığı dizide diğer oyuncular da merak konusu oldu.