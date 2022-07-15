Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen shopu fazla kaçırınca ayaklarıyla olay oldu! "Lahmacun küreği gibi"
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile herkesin aklına kazınan ünlü oyuncu Melis Sezen Ege tatilinden paylaştığı bikinili pozları ile olay oldu! Shopu fazla kaçıran oyuncu yorum yağmuruna tutuldu.
Son olarak Kanal D ekranlarına yayınlanan, sevilen dizi Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakteri ile ekranlarda gördüğümüz Melis Sezen dizinin final yapması ile kendini tatile attı.
Arkadaşlar İyidir, Hayat Bazen Tatlıdır gibi yapımlarla televizyon dünyasında adını duyuran 25 yaşındaki genç ve güzel oyuncu Melis Sezen geçtiğimiz günlerde evinde ettiği dansla gündem olmuştu.
Ünlü oyuncu bu sefer tatilde paylaştığı pozlar ile tekrardan gündem oldu. Ege'de tatil yapan Sezen 1.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından güneşlenirken çekilen pozlarını yayınladı.
Şezlongda uzanırken verdiği bikinili pozlarını ''Thinking about'' notuyla paylaşan oyuncunun ayakları gündem oldu. Melis Sezen'in ayaklarının büyüklüğü takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.