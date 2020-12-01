Sadakatsiz'in başrolü Cansu Dere'den bomba aldatılma itirafı ve olay pozlar
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizi Sadakatsiz'in başrolü Cansu Dere'den olay açıklamalar geldi. Kendisinin de aldatıldığını itiraf etti.
Yeni sezona damga vuran, Çarşamba akşamlarının favori dizisi Sadakatsiz oldu. Yayımlandığı akşamlar sosyal medyada resmen ayağa kalkıyor. Uzun bir sürenin ardından herkesi televizyon ekranlarına kilitleyen bir yapım oldu. Dizinin başrolü Cansu Dere ise oyunculuğu ile takdirleri topladı.
Sadakatsiz'de Asya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Cansu Dere, InStyle Türkiye aralık sayısına kapak oldu.
Cansu Dere, Sadakatsiz dizisinde aldatılan bir kadının intikam alışına şahitlik etmemizi sağlıyor. Durum böyle olunca merak edilen sorulardan biri de Sadakatsiz'de intikam peşinde koşan, aldatılmış bir kadını canlandırıyorsunuz. Siz aldatılsanız ne yaparsınız? Öç almak mı, sessizce terk etmek mi olur tercihiniz?" sorusu oluyor.
Güzel oyuncu, bu soruya ise samimi bir itiraf ile cevap veriyor:
"Birçok kişi gibi benim de yabancı olduğum bir durum değil aldatılmış olmak. Sevgi gibi, öç almak, kin, nefret duymak da çok güçlü duygular.''