Sadakatsiz'in Asya'sı yanlarında melek kaldı! Yok artık dedirten intikam yöntemleri
Sadakatsiz'de Asya'nın (Cansu Dere) intikamı sosyal medyada çok konuşulurken bazı intikamlar Asya'yı bile geçti.
Kanal D'de dün akşam ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinde Asya'nın intikam sahnesi sosyal medyada gündem oldu. İzleyenlerin şaşkına döndüğü sahne akıllara başka kadınların da intikamlarını getirdi. Geçmişti kendilerini anlatan eşlerinden intikam alan kadınların hikayeleri çok konuşuldu.
İşte bir zamanların efsane intikamları...
Kocasını onu aldatırken yakalayan bu güzel kadın gerçek anlamda kocasını sadece pantolon ve gömlekle bırakacak şekilde tüm malvarlığını üstüne almış. O dönemde zinanın karşılığı hapis cezası olduğu için, eşine tüm malvarlığını ona verirse şikayetçi olmayacağını söylemiş.
Tam da karısını bir otelde sevgilisiyle aldatmak üzere olan Arif Bey'in otel telefonu çalıyor, arayan karısı. Ve kendisine şunu söylemek için aramış "Beni aldatmak için gittiğini biliyorum, ben de şu an bir başkasıylayım ve onunla sevişiyorum".