Sadakatsiz’in Ali’si Alp Akar büyüdü! Sevgilisiyle paylaştığı kare olay

Sadakatsiz dizisinde “Ali Arslan” karakterine hayat veren Alp Akar, yıllar sonra paylaştığı görüntülerle takipçilerini şaşırttı. Küçük yaşta ekranlarda tanınan Akar, artık 20 yaşında genç bir delikanlıya dönüştü.

Sadakatsiz’in Ali’si Alp Akar büyüdü! Sevgilisiyle paylaştığı kare olay - Resim: 1

Sadakatsiz dizisinde “Ali Arslan” karakterine hayat veren Alp Akar, yıllar sonra paylaştığı görüntülerle takipçilerini şaşırttı. Küçük yaşta ekranlarda tanınan Akar, artık 20 yaşında genç bir delikanlıya dönüştü.

Sadakatsiz’in Ali’si Alp Akar büyüdü! Sevgilisiyle paylaştığı kare olay - Resim: 2

Dizi, Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Gözde Seda Altuner gibi oyuncularıyla büyük ses getirmişti.

Sadakatsiz’in Ali’si Alp Akar büyüdü! Sevgilisiyle paylaştığı kare olay - Resim: 3

Alp Akar’ın hem olgunlaşan görüntüsü hem de sevgilisiyle çekilen kareleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve takipçilerinin ilgisini topladı.

Sadakatsiz’in Ali’si Alp Akar büyüdü! Sevgilisiyle paylaştığı kare olay - Resim: 4

Yıllar içinde ekranlardan uzaklaşsa da, Sadakatsiz’in Ali’si olarak hatırlanan Akar’ın son hali, hem değişimi hem de özel hayatıyla gündeme oturdu. 

