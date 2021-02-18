Sadakatsiz'deki ifşa ağızları açık bıraktı sosyal medya çalkalandı
Sadakatsiz'in som bölümü dün akşam Kanal D ekranlarında yayımlandı. Yeni bölüm fragmanı da hemen arkasından geldi. Seyirci şimdiden merak içinde kaldı.
Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dün akşam yayımlanan bölümüyle yine izleyiciyi ekranlara kilitlemeyi başardı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un son sahnesi herkesi merak içinde bırakırken dizinin yeni bölüm fragmanı da dün akşam yayımlandı.
Sadakatsiz'in 24 Şubat Çarşamba günü ekrana gelecek olan 19. bölüm fragmanında Gönül, Haluk'un büyük sırrını öğreniyor. Yeni bölümde Selçuk'un annesi Hicran, Gönül'ün yanına geliyor.
Sohbet edip çocuklardan bahsederken, Gönül hiç beklemediği şekilde Haluk hakkındaki şok gerçeği öğreniyor. Haluk'un bilinmeyen bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Gönül ne yapacağını şaşırıyor.
Gerçekleri öğrendikten sonra perişan olan Gönül, gözyaşları içinde eşi Haluk'tan hesap soruyor. Gönül'ün "Sen bana hep 'Gönül olay istemiyorum' diyorsun ya. Sen olayın kendisiymişsin" sözleri ise Haluk'u yıkıyor.