Sadakatsiz'deki Derin mayolu pozlarını paylaştı Melis Sezen yıktı!
Kanal D'nin daha ilk bölümden açık ara rakiplerini sollayan dizisi Sadakatsiz ekranlarda fırtınalar estirirken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündeminde. Özellikle Derin karakterine hayat veren oyuncu Melis Sezen duru güzelliği ile ilgi odağı....
Kanal D'nin sona sakladığı dizisi Sadakatsiz beklenen başarıyı gösterdi ve daha ilk günden sıkı rakiplerini sollayarak ekran macerasına iddialı bir giriş yaptı. Kanalın yüzünü güldüren dizi her hafta reyting listesinde zirvedeki yerini korudu.
Evli olan ve eşi Volkan tarafından aldatılan Asya'nın intikam hikayesinin anlatıldığı dizi BBC Studios’un 8 bölümden oluşan kısa dizisi ‘Doctor Foster’ın Türkiye uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor.
Bu hafta 28 Ekim Çarşamba günü 4. bölümü yayınlanacak olan dizinin en dikkat çeken oyuncularından biri de duru güzelliği ile dikkat çeken genç oyuncu 23 yaşındaki Melis Sezen oldu. Dizide Volkan'ın yasak aşkı Derin'i oynayan Melis Sezen performansı ile alkış topladı.
Daha önce birçok dizide rol almasına rağmen yıldızı Sadakatsiz ile parlayan Melis Sezen sosyal medyanın da şu sıralar en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.