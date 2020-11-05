Sadakatsiz'de otel odasındaki aldatma sahnesi sosyal medyaya damga vurdu

Yabancı bir diziden uyarlama olan Sadakatsiz, yayımlandığı akşamlar sosyal medyayı birbirine katıyor. Sadakatsiz dizisi, dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle yine seyirciyi ekranlara kilitledi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu dizi, oyuncuların uyumu ve performanslarıyla herkesin beğenisini kazandı.