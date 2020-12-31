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Sadakatsiz'de Asya'nın yaşadıkları Derin'in başına geldi Twitter'da kıyamet koptu

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in rol aldığı Sadakatsiz'e Derin'in Volkan'ın sakladığı telefonu bulma sahnesi damga vurdu.

Sadakatsiz dizisi dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle yine izleyiciyi ekranlara kilitledi. Twitter'da yine TT (en çok konuşulanlar) listesine giren Sadakatsiz'in son sahnesine ise sosyal medyada yorum yağdı. Asya'nın evine saldıran ve boğmaya kalkan kişinin Volkan'la çalışan Selçuk olduğu ortaya çıktı.

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 Selçuk'u tekrar eve girmek üzereyken yakalayan Volkan çılgına döndü. Asya'dan intikam almak istediğini söyleyen Selçuk ise Volkan'ı da tehdit etti. Diğer yandan ise Derin, Volkan'ın sık sık Asya'nın yakınlarında olmasından rahatsız oldu. Asya'ya eşinin peşini bırakmasını söyleyen Derin, Asya'dan aldığı yanıtla şoke oldu. Asya'nın "Kocan, bir oyun oynuyor hem de büyük bir oyun... 

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Asya'ya eşinin peşini bırakmasını söyleyen Derin, Asya'dan aldığı yanıtla şoke oldu. Asya'nın "Kocan, bir oyun oynuyor hem de büyük bir oyun... 

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Volkan iki sene boyunca hem seninle beraberdi hem de benimle. Ve benimle beraberken, senin sandığın gibi mutsuz da değildi. O yüzden dikkat et, benim başıma gelen senin başına da gelmesin" sözleri Derin'i şüpheye düşürdü.

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