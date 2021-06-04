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Sadakatsiz yıldızı Burak Sergen herkesi şaşırttı! Hastaneden çıkar çıkmaz bakın ne yaptı

Sadakatsiz yıldızı Burak Sergen herkesi şaşırttı! Hastaneden çıkar çıkmaz bakın ne yaptı

Koronavirüse yakalanıp uzun süre tedavi gören Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen taburcu olmasıyla aldığı sürpriz kararla herkesi şaşırttı.

Sadakatsiz yıldızı Burak Sergen herkesi şaşırttı! Hastaneden çıkar çıkmaz bakın ne yaptı

Burak Sergen 12 Nisan pazartesi günü apar topar hastaneye kaldırılmış, solunum güçlüğü çektiği için yoğun bakıma alınan usta oyuncuya korona teşhisi konulmuştu. Hastanedeki ilk tedavisi başarılı olmayan ünlü oyuncu daha sonra yoğun bakıma alınmıştı.

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Sadakatsiz yıldızı Burak Sergen herkesi şaşırttı! Hastaneden çıkar çıkmaz bakın ne yaptı

Yoğun bakımda nefes alma güçlüğü yaşayan Burak Sergen daha sonra entübe edilmişti. Burak Sergen'in nişanlısı ise sosyal medyadan yaptığı açıklama ile akciğerlerinde enfeksiyon olduğunu ve solunum güçlüğü çektiğini duyurmuştu.

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Sadakatsiz yıldızı Burak Sergen herkesi şaşırttı! Hastaneden çıkar çıkmaz bakın ne yaptı

Tedavisinin ardından entübeden çıkarılan Sergen, geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan normal odaya geçmişti.

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Sadakatsiz yıldızı Burak Sergen herkesi şaşırttı! Hastaneden çıkar çıkmaz bakın ne yaptı

Sergen yaşadıklarını "Tekrar hayatın bir yerinden tutunmak çok güzel bir şey. Nihan’ı hep hissettim. Çünkü hep yanımda olduğunu biliyordum." sözleriyle anlatmıştı. 

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