Sadakatsiz Masumiyet Doğduğun Ev Kaderindir'e reyting şoku! Zirve bakın kimin

Üzerine oynanan oyunlardan habersiz, evden kaçan kızının peşinde olan Bahar, Ela’nın nereye gittiğini anlayıp harekete geçti. Ela ise sığındığı eski yazlık evde hiç beklemediği bir anda karşısında İlker’i bulduğu Masumiyet, dün akşamki bölümüyle ilk 10'a yine girmeyi başaramadı.