Sadakatsiz Masumiyet Doğduğun Ev Kaderindir'e reyting şoku! Zirve bakın kimin
7 Nisan 2021'in reyting sonuçları Sadakatsiz, Masumiyet ve Doğduğun Ev Kaderindir'i hüsrana uğrattı.
Üzerine oynanan oyunlardan habersiz, evden kaçan kızının peşinde olan Bahar, Ela’nın nereye gittiğini anlayıp harekete geçti. Ela ise sığındığı eski yazlık evde hiç beklemediği bir anda karşısında İlker’i bulduğu Masumiyet, dün akşamki bölümüyle ilk 10'a yine girmeyi başaramadı.
Derin’in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya’yı zor durumda bıraktı. Derin’i bulmak ve Asya’yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verdiği Sadakatsiz'in son bölümü reytinglerde yine zirveye yerleşemedi.
Nermin, Barış ve Zeynep’in üzerine açılan ateş sonrası Mehdi’nin bu olaydaki masumiyeti kanıtlandığı Doğduğun Ev Kaderindir reytinglerde dün akşam hüsrana uğradı.
İşte çarşamba günü reyting sonuçları...
10 - Ana Haber (ATV)