Sadakatsiz Kanunsuz Topraklar Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Kanunsuz Topraklar dizisinin yönetmeni Zülküf Yücel de altıncı bölüm itibari ile hikayeden ayrıldı. Diziyi Cevdet Mercan devraldı ve yeni dönemde bazı değişiklikler de yapıldı. Sevilen dizi reytingde umduğunu bulamadı.