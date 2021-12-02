Sadakatsiz Kanunsuz Topraklar Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
1 Aralık 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Kanunsuz Topraklar, Esra Erol, Müge Anlı ve Sadakatsiz'i hüsrana uğrattı.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde yapılan oyunlarda en başarılı ürünleri çıkaran takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız takım eleme adayı çıkardığı Masterchef reytingde dibe çakıldı.
Aras’tan kopamayan Asya, onu evinde karşıladı. Leyla’dan boşanacağına dair belgeyle geri dönen Aras, bunu sevdiği kadına gösterdi ve ikili, romantik bir gece geçirdiği Sadakatsiz zirveyi kaptırdı.
Kanunsuz Topraklar dizisinin yönetmeni Zülküf Yücel de altıncı bölüm itibari ile hikayeden ayrıldı. Diziyi Cevdet Mercan devraldı ve yeni dönemde bazı değişiklikler de yapıldı. Sevilen dizi reytingde umduğunu bulamadı.
Müge Anlı’nın kayıp olarak aradığı 17 yaşındaki Fazile Evran’ın inşaat işçisi babasının sözleri yürek dağladı. Sevilen program reytingde umduğunu bulamadı.