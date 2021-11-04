Sadakatsiz Kanunsuz Topraklar Esra Erol Masterchef Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
3 Kasım 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Kanunsuz Topraklar, Esra Erol, Müge Anlı ve Sadakatsiz'i hüsrana uğrattı.
yun öncesinde şefler, yapılacak yemekleri açıkladı. Bu akşam, menüyü Avrupa geleneksel makarnaları oluşturuyordu. Yapılacak yemekler açıklandıktan sonra takımlarda bu yemekleri yapacak isimler belirlendi. İkişerli grup halinde yarışacak isimler, birbirine bağlı ve sırt sırta yemeklerini yaptığı program dibe çakıldı.
Kızı Gülseren'in kayıp olduğunu belirten Ümit Aslan, Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol ve ekibi yaptığı çalışmalar sonrasında Ümit Aslan'ın kızı Gülseren'i bulduğu program zirve yarışında umduğunu bulamadı.
Birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından şiddet gören, üzerine kredi çekilen ve evini terk ettikten 69 gün sonra Lüleburgaz Deresinde ölü bulunduğu anlaşılan Bilsen Pirpor'un kaybı üzerine konuşan araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın tepki gösterdiği program reytingde hüsrana uğradı.
Kalp krizi geçiren babasının durumunu merak eden Gülfem konağa geri döner. Fakat Malik Bey kızlarına bir veda mektubu yazıp gitmiştir. Gülfem onu annesinin mezarı başında intihar etmek üzere bulur ve kurtarır. Babası kendine gelene kadar konakta kalması ve Ali Gelik'i oyalaması gerektiği Kanunsuz Topraklar reytingde hüsrana uğradı.