Sadakatsiz Kanunsuz Topraklar Esra Erol Masterchef Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Asya, Aras’ın kendisine olan duygularını açması ve onu öpmesi ile allak bullak olmuştur. Volkan ise Aras'a duyduğu öfke ve kıskançlığı durduramaz haldedir. Duygularını tartmak için zamana ihtiyacı olan Asya’nın vereceği karar onun için yeni bir mücadelenin habercisi olduğu Sadakatsiz reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.