Sadakatsiz Doğduğun Ev Kaderindir ve Sol Yanım'a fark attı! Zirve bakın kimin oldu
10 Şubat Çarşamba gününün reytinglerinde Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir ve Sol Yanım'a fark atıp zirveye yerleşen dizi herkesi şaşırttı.
Yeni sezona iddialı dizilerle giriş yapan Star TV için bu sezon işler pek yolunda gitmedi. Akrep dizisinin ardından Sol Yanım'da kanalı hüsrana uğratan yapımlar arasında yer aldı. Reytinglerde haftalardır ilk 10'a girmeyi başaramayan dizi için final yapacağı iddiaları yer alıyor.
7 Ekim'de yayınlanan ilk bölümünün ardından büyük ses getiren Sadakatsiz seyirciyi her hafta ekrana kilitlemeyi başarıyor. Güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle reytingde başarısını sürdüren Sadakatsiz, haftalardır aynı sıraya demir atmış durumda yer alıyor. Diziden Derin (Melis Sezen) karakterinin ayrılacağı iddiaları Sadakatsiz'in reytingine katkı sağlamadı.
Doğduğun Ev Kaderindir'e dün akşam heyecan doruklara ulaşmasına rağmen reytingler dibe çakıldı. Mehdi'nin (İbrahim Çelikkol) kader duruşmasına çıktığı bölümde dizi için reytingler oldukça kötü sonuçlandı. Önceki haftalarda zirveyi zorlayan dizi son haftalarda düşüşe geçti.
İşte çarşamba günü reytingleri...
10 - Ana Haber (Show TV)