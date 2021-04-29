Barış'ın kalbi son kez kırılır. Dönüşü olmayan bir sona giderken her şey, Barış'ın kendi zaaflarıyla, çocukluğuyla ve duygularıyla hesaplaştığı Doğduğun Ev Kaderindir son bölümüyle ilk 10'a giremeyen bir diğer dizi oldu.



İşte çarşamba günü reytingler...