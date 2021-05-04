Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'den beklenen haber oğlu duyurdu
Mutasyonlu koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda entübe olan Burak Sergen'in son durumunu oğlu Cansın Sergen açıkladı.
Geçtiğimiz haftalarda evinde rahatsızlanmasının ardından acilen hastaneye kaldırılan Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Burak Sergen, yoğun bakıma alınmıştı. İlk başlarda sürekli olarak koronavirüs testinin negatif çıktığı oyuncunun mutasyonlu virüse yakalandığı bu yüzden testlerinin negatif çıktığı öğrenilmişti. Mutasyonlu virüsün koronavirüs testlerinde çıkmaması nedeniyle teşhis geç konulmuştu.
Burak Sergen'in ardından Sadakatsiz dizisinde beraber oynadığı Melis Sezen ve Alp Akar da koronavirüse yakalanmıştı fakat onlar hastalığı evinde hafif atlattı. Burak Sergen ise solunum güçlüğü, akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle zamanla entübe edilmeye başlandı.
Nişanlısı Nihan Ünsal, geçtiğimiz günlerde hala yoğun bakımda entübe halde olduğunu ve durumunun stabil olduğunu söyledi. Burak Sergen'den beklenen haberi ise oğlu verdi.
Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu Cansın paylaşımında "Babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak durumu iyiye gidiyor" dedi.