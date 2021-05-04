Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'den beklenen haber oğlu duyurdu

Burak Sergen'in ardından Sadakatsiz dizisinde beraber oynadığı Melis Sezen ve Alp Akar da koronavirüse yakalanmıştı fakat onlar hastalığı evinde hafif atlattı. Burak Sergen ise solunum güçlüğü, akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle zamanla entübe edilmeye başlandı.