Sadakatsiz dizisine bomba yeni oyuncu Cansu Dere için bakın kim geldi

Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi yayımlandığı ilk bölümden beri reytingleri alt üst etti. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başarılı oyunculukları ve dizinin konusu seyirciyi ekrana kilitledi. Hatta aynı gün yayımlanan iki dizi düşen reytingleri yüzünden final yaptı bir dizi ise yayın gününü değiştirdi.