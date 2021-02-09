Sadakatsiz dizisinde Kanal D'yi krize sokan veda başrol oyuncu gidiyor!

Yayınlandığı günlerde karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen zirve savaşına kafa kafaya giren dizi her hafta Kanal D'nin reyting listesinde yüzünü güldürmeye devam ediyor. Burak Sergen, Gözde Seda Altuner ve Taro Emir Tekin gibi isimlerin de oyunculukları ile renk kattığı dizi sosyal medyanın da gözdesi.