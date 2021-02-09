Sadakatsiz dizisinde Kanal D'yi krize sokan veda başrol oyuncu gidiyor!
Kanal D'nin çarşamba akşamlarına adını yazdıran dizisi Sadakatsiz'de bir veda yaşanacak! Sadakatsiz'in 17. bölümü heyecanla beklenirken başrol oyuncusunun senaryo gereği diziden ayrılavağı iddiası sosyal medyayı karıştırdı!
Başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere gibi isimlerin olduğu Kanal D dizisi Sadakatsiz'in yarın akşam yayınlanacak 17. bölümü büyük heyecanla beklenirken sosyal medyada yayılan ayrılık iddiası ise gündem oldu.
Yayınlandığı günlerde karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen zirve savaşına kafa kafaya giren dizi her hafta Kanal D'nin reyting listesinde yüzünü güldürmeye devam ediyor. Burak Sergen, Gözde Seda Altuner ve Taro Emir Tekin gibi isimlerin de oyunculukları ile renk kattığı dizi sosyal medyanın da gözdesi.
BBC yapımı olan Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz'de Derin karakterine hayat veren oyuncu Kate ölerek diziye veda etmişti. Orjinal formatında devam eden dizide senaryo olduğu gibi işleniyor ve olaylar ilerliyor.
Henüz yapımcıdan resmi bir açıklama gelmese de senaryonun şimdiye kadar orjinaline yakın devam ettiği söyleniyor ve Melis Sezen'in 3 bölüm sonra diziye veda edeceği konuşuluyor.